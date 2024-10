Delo Komik Maurizia Cattelana bo dano na dražbo

New York, 26. oktobra - Avkcijska hiša Sotheby's bo na večerni dražbi del sodobne umetnosti v New Yorku 20. novembra ponudila delo italijanskega kiparja Maurizia Cattelana, naslovljeno Komik. Za delo, ki sestoji iz banane, s srebrnim selotejpom nalepljene na steno, se nadejajo iztržiti milijon do 1,5 milijona ameriških dolarjev, piše nemška tiskovna agencija dpa.