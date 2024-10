Ministrstvo zaradi velikega zanimanja povečuje število razpisanih štipendij študentom pedagoških programov

Ljubljana, 25. oktobra - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zaradi velikega zanimanja povečuje število razpisanih štipendij študentom pedagoških programov. Po prvotnem načrtu naj bi za študijsko leto 2024/25 dodelili 100 štipendij, po novem pa jih bo na voljo 300. Razpis bo odprt še do 30. oktobra, so sporočili z ministrstva.