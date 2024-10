Moskva Zahodu očita vmešavanje pred volitvami v Gruziji

Moskva, 25. oktobra - Kremelj je danes obsodil poskuse vmešavanja Zahoda v parlamentarne volitve v Gruziji in pri tem zatrdil, da se Rusija ne vmešava v gruzijske zadeve. Sobotne volitve veljajo za pomemben preizkus demokracije in evropskih prizadevanj Gruzije. Potekajo slab teden po volitvah in referendumu v Moldaviji, ki so jih zaznamovale obtožbe o ruskem vmešavanju.