Slovenija po ugotovitvah Greca z nezadostnim napredkom pri izvajanju protikorupcijskih priporočil

Ljubljana, 28. oktobra - Greco je objavil poročilo o Sloveniji o preprečevanju korupcije v vladi in organih pregona. Čeprav so bile pri nekaterih priporočilih izboljšave, ugotavlja, da je napredek Slovenije pri izvajanju priporočil še vedno nezadosten, potrebni pa so odločni ukrepi za krepitev integritete pri najvišjih nosilcih izvršilne veje oblasti in organih pregona.