Tropska nevihta na Filipinih terjala 66 smrtnih žrtev

Manila, 25. oktobra - Število smrtnih žrtev tropske nevihte Trami, ki je pred dnevi zajela Filipine, je naraslo na najmanj 66, so danes sporočili lokalni uradniki. Zaradi nevihte so lokalne oblasti evakuirale več kot 190.000 ljudi, mnogi pa so še vedno ujeti na območjih, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi.