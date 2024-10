Ministrstvo Morski biološki postaji Piran za vzdrževalna dela namenilo 1,1 milijona evrov

Piran, 25. oktobra - Nacionalni inštitut za biologijo je za vzdrževalna dela na Morski biološki postaji Piran od ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije prek razpisa za sofinanciranje vzdrževalnih del namenil dobrih 1,1 milijona evrov. Kot so pojasnili na omenjeni postaji, bo glavnina porabljena za obnovo strehe, fasade in menjavo prezračevalnih naprav.