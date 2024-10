S polnopravnim članstvom v Cernu do večje vpetosti Slovencev v mednarodne projekte

Ljubljana, 25. oktobra - Slovenija bo s polnopravnim članstvom v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (Cern) utrdila svoj ugled v mednarodnem raziskovalnem prostoru. Slovenskim znanstvenikom bo to omogočilo, da samostojno predlagajo in določajo cilje eksperimentov, kar je pomemben korak naprej, so danes poudarili na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko.