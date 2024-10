Poročilo: Najnovejša zdravila vse slabše dostopna Evropejcem

Ljubljana, 25. oktobra - V Evropi in Sloveniji se zmanjšuje število kliničnih preskušanj zdravil, zaradi česar ima prebivalstvo Evrope zmanjšan dostop do najnovejših zdravil, ugotavlja poročilo, ki ga je objavila Evropska zveza farmacevtskih industrij in združenj. Razlog za manjšo privlačnost Evrope za klinične raziskave so manj ugodni regulativni in finančni ekosistemi.