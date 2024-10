Zimski vozni red na Brniku prinaša pogostejše lete v München in Zürich

Brnik, 25. oktobra - V nedeljo bo v letalskem prometu nastopil zimski vozni red, v katerem bo z Brnika mogoče potovati s 14 rednimi letalskimi prevozniki na 16 rednih povezavah. Glede na lansko zimsko sezono bodo pogostejši leti do vozlišč v Münchnu in Zürichu, so sporočili iz družbe Fraport Slovenija. Zimski vozni red bo veljal do 29. marca prihodnje leto.