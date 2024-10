Odprtje nove telovadnice in prenovljenih prostorov v podružnični šoli Gaberje

Lendava, 25. oktobra - Pri podružnični osnovni šoli v Gaberju bodo danes uradno odprli novo telovadnico in prenovljene notranje prostore šole. Investicijo, vredno skoraj 1,65 milijona evrov, so izvedli v dveh fazah, so sporočili z Občine Lendava. V tem letu šolo obiskuje skupno 26 učencev od prvega do tretjega razreda.