V gozdu na območju Tržiča našli človeško okostje

Tržič, 25. oktobra - Tržiški policisti so bili v torek obveščeni, da je bilo v gozdu na območju Tržiča najdeno človeško okostje. Okoliščine po prvih podatkih kažejo, da ne gre za kaznivo ravnanje. Identiteta osebe in vzrok smrti še nista potrjena, tako ostajata predmet nadaljnje kriminalistične preiskave, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.