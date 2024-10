Jože Podgoršek je novi predsednik KGZS

Ljubljana, 25. oktobra - Novoizvoljeni člani sveta KGZS so na današnji ustanovni seji za novega predsednika zbornice izbrali nekdanjega kmetijskega ministra in predsednika foruma za kmetijstvo in podeželje SDS Jožeta Podgorška. Njegov protikandidat je bil mlad hribovski kmet Žiga Kršinar. Dosedanji predsednik Roman Žveglič kandidature ni vložil.