Ljubljanske šahistke pred zadnjim krogom ostajajo v vodstvu

Kraljevo, 25. oktobra - Šahistke Tajfun-ŠK Ljubljane so po štirih zmagah v 6., predzadnjem krogu klubskega evropskega pokala v Vrnjački Banji v Srbiji po štirih zmagah in porazu dosegle še peto zmago ter ostale v vodstvu. Srbsko ekipo Sirmium iz Sremske Mitrovice so nadigrale s 2,5:0,5.