Slovenija namenja milijon evrov za humanitarno pomoč Libanonu

Pariz, 25. oktobra - Slovenija je v četrtek na konferenci za podporo prebivalstvu in suverenosti Libanona, ki jo je organizirala Francija, napovedala dodatno humanitarno pomoč v višini milijona evrov, so sporočili na ministrstvu za zunanje zadeve. Dodali so, da Slovenija poziva k takojšnjemu premirju in spoštovanju mednarodnega prava.