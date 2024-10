V svetu deluje 37 slovenskih misijonark in misijonarjev

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 29. oktobra - V svetu v tem trenutku deluje 37 slovenskih misijonark in misijonarjev. Njihova prva naloga je oznanjevanje vere, v veliki meri pa se posvečajo tudi pomoči ljudem, predvsem izobraževanju in socialni pomoči. Povezuje jih Misijonsko središče Slovenije, ki za misijonarje in njihove projekte letno zbere od 1,5 do dva milijona evrov.