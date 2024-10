V Španiji aretirali vodjo Vračarskega klana

Madrid, 25. oktobra - Španska policija je v sodelovanju z Evropskim policijskim uradom (Europol) in policijami šestih držav, med drugim Slovenije, v Barceloni v minulih dneh aretirala vodjo in še enega vodilnih članov srbske kriminalne združbe Vračarski klan. Vodja klana je veljal za enega najbolj iskanih in nevarnih evropskih ubežnikov, je danes sporočil Europol.