Astronavti z ISS po zamudi znova na Zemlji

Washington, 25. oktobra - Z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) so se danes na Zemljo vrnili trije ameriški astronavti in ruski kozmonavt, potem ko so njihovo približno 30-urno potovanje morali večkrat prestaviti zaradi orkana Milton. Ponoči po lokalnem času so v kapsuli podjetja SpaceX vendarle uspeli pristati ob obali Floride, poroča nemška tiskovna agencija dpa.