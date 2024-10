V Premogovniku Velenje srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije

Velenje, 25. oktobra - V Premogovniku Velenje so danes v okviru srečanja rudarskih reševalnih enot pripravili strokovni posvet in rudarsko reševalno vajo. Kot je na posvetu povedal generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec, je varnost v rudniku temelj njihovega delovanja in ključni strateški cilj, v premogovniku pa jo vedno postavljajo na prvo mesto.