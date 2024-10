Boy George z umetniškima zbirkama, ki slavita drugačnost

London, 27. oktobra - Nekdanji pevec skupine Culture Club Boy George se podpisuje pod umetniški zbirki z naslovom Fame in The Originals, ki po njegovih besedah govorita o veselju, humorju in slavita drugačnost. Štirje portreti v zbirki Fame med drugim raziskujejo zvezdnikov odnos do slave in prikazujejo glasbenike, ki so ga v preteklosti navdihovali.