AVK raziskala odnose med trgovci in dobavitelji pri trženju kmetijskih in živilskih proizvodov

Ljubljana, 25. oktobra - Agencija za varstvo konkurence (AVK) je izvedla raziskavo pogodbenih odnosov med dobavitelji iz živilskopredelovalne panoge in trgovci na področju promocije, oglaševanja in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov. Zaznala je določena neskladja in nepravilnosti, bo pa od podjetij zahtevala dodatne informacije, saj so bile te nepopolne.