Zgodovinarji o pomenu žrtvovanja mornariških častnikov Mašere in Spasića

Portorož, 25. oktobra - V Portorožu so danes pripravili zgodovinski simpozij o junakih iz druge svetovne vojne Sergeju Mašeri in Milanu Spasiću in pomenu njune žrtve. Piranski pomorski muzej, poimenovan prav po Mašeri, je posvet pripravil ob svoji 70-letnici ter ob 80. obletnici ustanovitve Mornariškega odreda Koper in 70. obletnici podpisa Londonskega sporazuma.