Dnevnik o vzpostavitvi sistema obveščanja in alarmiranja (25. 10.)

Ljubljana, 25. oktobra - Tomaž Klipšteter v komentarju Smrtno nevarno cincanje piše o vzpostavitvi telekomunikacijskega sistema javnega obveščanja in alarmiranja. Avtor poudarja, da ga Slovenija še vedno nima, čeprav bi ga morala vzpostaviti do junija 2022. Meni, da vzpostavitev sistema ni bila prioriteta vlad Mira Cerarja, Marjana Šarca in Janeza Janše.