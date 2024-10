Azijske borze brez enotne smeri

Tokio, 25. oktobra - Indeksi na azijskih borzah v današnjem trgovanju nimajo enotne smeri. Medtem ko se je v Tokiu osrednji indeks znižal, so drugod večinoma beležili rast. Vlagatelji so pozdravili četrtkovo rast na indeksov S&P 500 in Nasdaq na newyorških borzah, ki so jo spodbudili poslovni rezultati proizvajalca avtomobilov Tesla.