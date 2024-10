Albaugh lani kljub povečani proizvodnji s padcem prihodkov in dobička

Rače, 27. oktobra - Potem ko je Tovarna kemičnih izdelkov Albaugh iz Rač v lasti istoimenskega ameriškega proizvajalca škropiv in gnojil leta 2022 dosegla nadpovprečno visoko rast prodaje in dobička, so šle lani številke znova v normalne tirnice. Leto so zaključili z nekaj manj kot 80 milijonov evrov prihodkov, kar je 14 odstotkov manj kot leto prej.