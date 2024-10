V Kotljah tradicionalni Kuharjevi dnevi

Kotlje, 25. oktobra - V Kotljah so tudi letos pripravili tradicionalne Kuharjeve dneve, s katerimi se spominjajo bratov Kuhar, ki so pustili pečat v lokalnem in tudi širšem prostoru. Na slavnostni akademiji bo drevi osrednji govornik pisatelj Tone Partljič, v soboto vabijo na tradicionalni pohod po Vorančevi poti, v nedeljo pa na prireditev ob krajevnem prazniku.