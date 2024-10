Harris v Georgii z Obamo in Springsteenom, Trump v Arizoni in Nevadi

Atlanta, 25. oktobra - Ameriška predsedniška kandidata Kamala Harris in Donald Trump sta v četrtek nadaljevala kampanje po ključnih državah, ki bodo 5. novembra najverjetneje odločile o zmagovalcu volitev. Demokratka Harris je imela v Georgii zvezdniško podporo Baracka Obame, Bruca Springsteena in drugih, republikanec Trump pa je nastopil v Arizoni in Nevadi.