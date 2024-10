Direktorica IMF opozorila na nizko rast in visoko zadolženost svetovnega gospodarstva

Washington, 25. oktobra - Izvršna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalina Georgieva je v četrtek na zasedanju IMF in Svetovne banke v Washingtonu opozorila, da se svetovnemu gospodarstvu obeta daljše obdobje nizke rasti in visoke zadolženosti. Države je spodbudila k uvedbi ustreznih politik in pozvala k reformam, ki bodo spodbudile rast.