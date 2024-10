Olimpija v konferenčni ligi premagala Lask

Ljubljana, 24. oktobra - Nogometaši Olimpije so v drugem krogu glavnega dela konferenčne lige zabeležili prvo zmago. V Ljubljani so z 2:0 (1:0) ugnali Lask iz Linza, s tem pa vknjižili prve točke v tekmovanju. Strelca golov sta bila Alejandro Blanco v 14. in Pedro Lucas v 81. minuti.