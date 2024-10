New York, 24. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno. Na današnje stanje so vplivali padec obrestnih mer obveznic, gospodarski kazalci in četrtletni rezultati, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ceni nafte sta se znižali, cena zlata pa se je zvišala.