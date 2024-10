Ljubljanske šahistke kljub porazu še naprej vodijo na EP

Kraljevo, 24. oktobra - Šahistke Tajfun-ŠK Ljubljane so po štirih zmagah v 5. krogu klubskega evropskega prvenstva v Vrnjaćki Banji v Srbiji prvič izgubile. Kljub temu, da jih je z 2,5:1,5 premagal romunski SuperChess, so ostale prve na lestvici. Ljubljanski šahisti so s 4:2 premagali črnogorsko Elektroprivredo, a so po četrti zmagi ostali sedmi.