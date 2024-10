Jesenice, 24. oktobra - Hokejisti Jesenic so se po nastopu v celinskem pokalu vrnili na tekme alpske lige. Na svoji sedmi tekmi so gostili Merano in ga visoko premagali. Mrežo tekmecev so dodobra napolnili, zmagali so namreč kar z 9:0 (4:0, 4:0, 1:0).