Večer o Organizaciji združenih narodov (25. 10.)

Maribor, 24. oktobra - Boris Jaušovec v komentarju Nemoč in moč OZN piše o poslanstvu Organizacije združenih narodov (OZN) ter o razlogih, da ni zmožna ohranjanja planetarnega miru in preprečevanja svetovnih vojn. Avtor piše tudi o generalnem sekretarju Združenih narodov Antoniu Guterresu, ki je na obisku v Rusiji pozval k pravičnemu miru in koncu rusko-ukrajinske vojne.