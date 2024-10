V iztirjenju vlaka na Norveškem smrtna žrtev in več poškodovanih

Oslo, 24. oktobra - Na severu Norveške se je danes iztiril vlak z več deset potniki na krovu, pri čemer je umrl en človek, še štirje so bili poškodovanih, so sporočile oblasti. Območje je po navedbah policije v času nesreče prizadel plaz in na vlak so na poti iz Trondheima v mesto Bodo padle skale, poročanje norveških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.