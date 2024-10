Vlada podaljšala izplačevanje dodatka pravosodnim policistom iz naslova povečanih obremenitev

Ljubljana, 28. oktobra - Vlada je izplačevanje dodatka pravosodnim policistom iz naslova povečanega obsega dela podaljšala do konca leta, ko vstopi v veljavo nov plačni sistem. Podaljšanje je nujno zaradi povečanih delovnih obremenitev, ki so posledica povečanja števila zaprtih oseb in pomanjkanja zaposlenih, pojasnjuje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).