Dobovec zapravil prednost dveh golov

Palma de Mallorca, 24. oktobra - Slovenski prvaki v futsalu, nogometaši Dobovca, so bili na turnirju skupine 3 glavnega dela lige prvakov v Palmi de Mallorci, blizu prvi zmagi. Proti zagrebškemu Futsal Dinamu so na začetku drugega polčasa v razmaku 15 sekund dosegli dva gola, povedli z 2:0, a prednost do konca zapravili. Gol za končnih 2:2 so dobili 20 sekund pred koncem.