Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila projekt za delovanje informacijskega sistema policije

Ljubljana, 24. oktobra - Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2024-2027 uvrstila projekt za učinkovito delovanje in upravljanje z informacijskim in telekomunikacijskim sistemom policije, so sporočili po seji vlade. Vrednost projekta, ki ga bodo izvajali do leta 2029, znaša okoli 31,4 milijona evrov z DDV.