Avstrijski poslanci za predsednika parlamenta prvič izvolili člana FPÖ

Dunaj, 24. oktobra - Avstrijski poslanci so na današnjem ustanovnem zasedanju za predsednika parlamenta prvič izvolili člana skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), ki so slavili na septembrskih parlamentarnih volitvah. Položaj bo zasedel Walter Rosenkranz, sicer odvetnik, dolgoletni poslanec in nekdanji predsedniški kandidat.