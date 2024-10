Vlada za v. d. direktorja urada za investicije imenovala Ivana Osrečkega

Ljubljana, 24. oktobra - Vlada je razrešila direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaža Pliberška, ki je v petek odstopil zaradi zamud pri širitvi mariborske onkologije. Za v. d. direktorja je s 26. oktobrom imenovala Ivana Osrečkega. Funkcijo bo opravljal do imenovanja novega direktorja, vendar za največ šest mesecev, so sporočili z vlade.