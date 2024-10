Zdravniki in gospodarstveniki razpravljali o rešitvah za javno zdravstvo

Ljubljana, 24. oktobra - Zdravniki in gospodarstveniki so na dogodku v organizaciji AmCham Slovenija govorili o rešitvah za slovensko javno zdravstvo. Govorci so izpostavili, da predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti ne naslavlja čakalnih vrst, pomanjkanja kadra in neučinkovitega upravljanja v zdravstvu, so pri AmCham Slovenija zapisali v sporočilu za javnost.