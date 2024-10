Državni sekretar Kosi pri savinjskih proizvajalcih kmetijske in gozdarske mehanizacije

Celje, 24. oktobra - Državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ervin Kosi se je danes mudil v savinjski regiji. Obiskal je tri podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijske in gozdarske mehanizacije, kjer se je seznanil z dobrimi praksami in inovativnostjo v proizvodnji, so sporočili z ministrstva.