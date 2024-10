Ljubljanska borza: Indeks ob petino odstotka

Ljubljana, 24. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju izgubil 0,19 odstotka in končal pri 1623,47 točke. Vlagatelji so opravili za nekaj manj kot 1,29 milijona evrov poslov, v ospredju so bile delnice NLB, ki pa so se kljub sklicu skupščine, na kateri bodo potrjevali izplačilo drugega dela dividend, precej pocenile.