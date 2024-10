Na okrogli mizi za boljše zagotavljanje največje koristi otrok v civilnih sodnih postopkih

Ljubljana, 24. oktobra - Na okrogli mizi v okviru projekta Zagotavljanje največje koristi otrok v civilnih sodnih postopkih, ki ga izvaja ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Svetom Evrope in enim od generalnih direktoratov pri Evropski komisiji, so poudarili potrebo po izboljšanju področja. Strokovnjaki iz Slovenije so med priporočili navedli denimo izobraževanje.