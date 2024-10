Zorman brez petih nosilcev igre proti Litvi in Estoniji

Ljubljana, 24. oktobra - Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je prva akcija po letošnjih olimpijskih igrah, kjer je v Parizu in Lillu osvojila četrto mesto. V prvi polovici novembra jo čakata uvodni tekmi proti Litvi in Estoniji v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na Danskem, Švedskem in Norveškem 2026, na katerih pa ne bo nastopilo več nosilcev igre.