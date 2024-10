DZ razširil obseg parlamentarne preiskave o sumih nezakonitega financiranja strank

Ljubljana, 24. oktobra - DZ je razširil parlamentarno preiskavo o sumih nezakonitega financiranja strank tudi na subjekte, ki so bili med letoma 2020 in 2022 v lasti oz. upravljanju funkcionarjev in članov izvršilnih organov strank tedanje vlade. Preiskava se širi še na financiranje kampanje SDS na Facebooku in poskus prodaje deleža Save Turizma madžarskim pravnim osebam.