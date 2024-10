Na dnevu ženskega podjetništva o varnosti poslovanja

Rogaška Slatina, 24. oktobra - Na 4. Dnevu ženskega podjetništva so udeleženke razpravljale o priložnostih in tveganjih digitalizacije. Kot so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), so se strinjale, da so ključnega pomena pravi podatki, pomembno pa je tudi zavarovanje pred tveganji, ki lahko pripomore k dolgoročni stabilnosti podjetja.