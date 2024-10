V Lendavi in Murski Soboti za večjo socialno vključenost in kompetence romskih žensk

Lendava, 24. oktobra - Ljudski univerzi Lendava in Murska Sobota sta ob pomoči društva za socialno vključenost Mozaik danes v Lendavi predstavili projekt za izboljšanje socialne vključenosti in funkcionalnih kompetenc romskih žensk. V projekt, ki so ga začeli izvajati oktobra, bo v treh letih vključenih 150 romskih žensk iz Pomurja.