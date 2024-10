Nagrada Saharov voditeljema venezuelske opozicije

Bruselj, 24. oktobra - Prejemnika letošnje nagrade Saharov za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, sta voditelja venezuelske opozicije Maria Corina Machado in Edmundo Gonzalez Urrutia, so danes sporočili v Bruslju. Priznanje sta prejela za svoja prizadevanja za ponovno vzpostavitev svobode in demokracije v domovini.