Mariborska dežurna ambulanta za otroke in mladostnike na novi lokaciji

Maribor, 27. oktobra - Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike, ki je do sedaj delovala v pritličju osrednje enote Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na Vošnjakovi 2, bo od ponedeljka na novi lokaciji v Zdravstveni postaji Magdalena na Jezdarski ulici. Delovni čas ambulante ostaja enak kot doslej, so sporočili iz zdravstvenega doma.