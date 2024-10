Dimitrij Rupel v svoji predvidoma zadnji knjigi o osebnem življenju in socializmu

Ljubljana, 24. oktobra - Nekdanji politik in diplomat Dimitrij Rupel je danes predstavil svojo novo knjigo z naslovom Približevanje. Dokumentarna pripoved o državi, družini, prijateljih in sovražnikih. V njej piše o osebnem življenju in o socializmu. Napovedal je, da bo to zadnja knjiga. V komentarju aktualnih razmer za STA pa je izpostavil nujnost organiziranja desnice.