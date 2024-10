31. oktober - svetovni dan varčevanja

Ljubljana, 31. oktobra - Svetovni dan varčevanja, ki ga vsako leto obeležujemo 31. oktobra, je namenjen promociji varčevanja in ozaveščanju javnosti o pomembnosti varčevanja za gospodarstva in posameznike. V Sloveniji je lani stopnja bruto varčevanja gospodinjstev znašala 14,3 odstotka in je bila za približno eno odstotno točko višja kot leta 2022.